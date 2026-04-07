L’allenatore dell’Inter ha commentato il clima che si respira in Serie A, sottolineando come tutti abbiano una parte di responsabilità nel creare un ambiente considerato negativo. Le sue parole si sono concentrate sull’atmosfera complessiva del campionato, senza entrare in dettagli specifici o fare riferimenti a singoli episodi. La sua riflessione si inserisce in un momento di discussione più ampia sulla situazione del calcio italiano.

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto con Milan e Napoli, dopo il successo contro la Roma di Gasperini. L'allenatore nerazzurro ha voluto commentare il brutto clima che si respira in Serie A, suggerendo cosa bisognerebbe fare per migliorarlo. Ecco, di seguito, le sue parole. «Siamo felici e soddisfatti, vincere oggi era importante. Questa squadra dà segni di maturità. Magari nelle ultime gare, nella ripresa, ha avuto qualche calo, ma oggi ci siamo presentati con lo spirito giusto, essere dominanti e chiudere la partita». «Clima negativo della Serie A? Non ho la bacchetta magica, siamo tutti colpevoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Chivu: “Clima negativo in Serie A? Siamo tutti colpevoli, ecco perchè”

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Chivu, a differenza della Roma, potrà contare anche sul jolly brasiliano. Bisseck invece, come anticipato, non dovrebbe essere della partita x.com

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