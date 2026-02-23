Chiusure idriche in venti Comuni | ecco dove e quando mancherà l' acqua

La Sasi Spa ha annunciato interruzioni programmate dell'acqua in venti Comuni, a causa di lavori di manutenzione alle infrastrutture. Le chiusure si svolgeranno durante le ore notturne e dureranno più giorni, lasciando senza acqua le abitazioni e le attività commerciali. Le autorità invitano i cittadini a prepararsi e a pianificare l’approvvigionamento. La gestione delle risorse idriche diventa sempre più critica in questa stagione.

La Sasi spa ha comunicato un'altra settimana di interruzioni programmate per il razionamento della risorsa idrica. Le chiusure idriche riguardano il periodo da lunedì 23 febbraio a lunedì 2 marzo 2026. I Comuni interessati dalle interruzioni programmate, al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, sono venti. Nella maggior parte le chiusure riguardano solo le zone del centro e le ore prettamente serali. Si necessita, inoltre, di un intervento di interruzione della fornitura non differibile nel Comune di Vacri, zona capoluogo, con chiusura dalle ore 21.30 del 23 febbraio alle ore 6 del giorno successivo, 24 febbraio.