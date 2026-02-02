Chiusure idriche programmate in 25 Comuni | ecco dove e quando mancherà l' acqua
La Sasi spa ha annunciato nuove chiusure programmate dell’acqua in 25 Comuni della provincia di Chieti. Le interruzioni si terranno dal 2 al 9 febbraio 2026, salvo imprevisti. La società cerca di gestire il razionamento per evitare disagi ai cittadini, ma le mancanze d’acqua si fanno sentire in diverse zone. Le autorità invitano gli abitanti a usare l’acqua con parsimonia durante quei giorni.
Proseguono le interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica in provincia di Chieti. Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, la Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle chiusure programmate che va da lunedì 2 a lunedì 9 febbraio 2026, salvo diversa.🔗 Leggi su Chietitoday.it
