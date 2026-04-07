A Bergamo si tiene la nona edizione di Bergoftalmologica, un congresso dedicato alla microchirurgia oculare e alle lenti intraoculari di ultima generazione. L’evento si concentra sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle tecniche di live surgery per migliorare gli interventi di chirurgia oculare. Professionisti provenienti da diverse regioni partecipano per condividere le proprie esperienze e aggiornarsi sulle innovazioni nel settore.

Bergamo ospita la 9ª edizione di Bergoftalmologica, un congresso focalizzato sulla microchirurgia oculare e le lenti intraoculari ad alta tecnologia. L’evento vedrà il collegamento in tempo reale con le sale operatorie del Policlinico San Marco di Zingonia per sessioni di live surgery. Il programma scientifico si concentrerà sull’intervento di cataratta, esplorando le diverse procedure associabili. L’obiettivo è mostrare come l’integrazione tra l’intelligenza artificiale e strumenti sempre meno invasivi permetta di personalizzare i trattamenti in base alle esigenze del paziente. L’appuntamento si terrà presso il Radisson Blu Hotel di Bergamo, situato all’interno del polo Chorus Life. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chirurgia oculare: l’AI e i live surgery rivoluzionano la vista

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