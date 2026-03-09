A Genova sono stati introdotti circa 300 modelli 3D utilizzati in chirurgia renale. Il progetto RAISE, coordinato dall’Istituto Italiano di Tecnologia, ha portato la ricostruzione tridimensionale degli organi nelle sale operatorie italiane, segnando un passo importante nell’applicazione clinica di questa tecnologia. La novità riguarda l’uso di questi modelli per migliorare le procedure chirurgiche.

La tecnologia medica sta uscendo dai laboratori per entrare nelle sale operatorie italiane. Il progetto RAISE, attraverso lo Spoke 2 coordinato dall’Istituto Italiano di Tecnologia, porta la ricostruzione tridimensionale degli organi nella pratica clinica quotidiana. L’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e l’Università di Genova hanno già realizzato oltre 300 ricostruzioni partendo da immagini radiologiche come la TAC. Questi modelli digitali permettono ai chirurghi di visualizzare vene, arterie e strutture interne con precisione chirurgica superiore alle immagini bidimensionali tradizionali. Dal laboratorio alla sala operatoria: il caso genovese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: 300 modelli 3D rivoluzionano la chirurgia renale

