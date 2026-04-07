Chip SWIR | l’occhio invisibile che vede tra fumo e pioggia

Una nuova tecnologia sviluppata dalla Xidian University promette di migliorare le telecamere di smartphone e veicoli a guida autonoma. Si tratta di chip e sensori SWIR, capaci di vedere oltre la luce visibile, anche tra fumo e pioggia. Questa innovazione potrebbe portare a dispositivi più affidabili in condizioni atmosferiche avverse, grazie a sensori che catturano immagini in modo diverso rispetto alle tecnologie tradizionali.

La Xidian University ha messo a punto una tecnologia per produrre sensori e chip destinati a rivoluzionare le telecamere degli smartphone e dei veicoli a guida autonoma. L’innovazione permette di vedere attraverso fumo e pioggia, rendendo accessibili sistemi prima riservati esclusivamente all’ambito militare. Il salto tecnologico avviene grazie all’unione di due elementi distinti. Da un lato c’è lo SWIR, ovvero l’infrarosso a onde corte, che definisce la luce invisibile capace di superare ostacoli fisici come la nebbia. Dall’altro opera la tecnologia SPAD, un dispositivo che funge da motore del chip, essendo così sensibile da amplificare anche un singolo fotone per garantire visibilità nel buio totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chip SWIR: l’occhio invisibile che vede tra fumo e pioggia L’occhio invisibile: allo Spazio Diamante la distopia di Super-SureCosa: Lo spettacolo teatrale L’occhio invisibile, un’indagine distopica sul rapporto tra sicurezza, privacy e tecnologia. Como vede l’Europa. Rivoluzione Fabregas: "Ma occhio alla Viola»COMO Dopo l’impresa di Napoli in Coppa Italia il Como ritorna in campo, oggi alle 15 al Sinigaglia, contro la Fiorentina.