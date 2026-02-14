Cesc Fabregas avverte: la Fiorentina può sorprendere il Como. Dopo aver battuto il Napoli in Coppa Italia, i giocatori del Como si preparano a sfidare la squadra viola nel campionato di oggi alle 15 al Sinigaglia. La sfida si annuncia difficile, soprattutto perché la Fiorentina ha mostrato una buona forma nelle ultime partite.

COMO Dopo l’impresa di Napoli in Coppa Italia il Como ritorna in campo, oggi alle 15 al Sinigaglia, contro la Fiorentina. "Questa è la partita più importante della stagione", dice sorprendentemente Fabregas. Prima, nuova tappa di una corsa all’Europa che, a stretto giro di vite, passerà da Milano (mercoledì contro il Milan) e Torino (sabato contro la Juventus). "Dobbiamo concentrarci su noi stessi - dice l’allenatore spagnolo - per vincere la partita e preparare bene le prossime. Ci sono tanti scontri diretti in questo turno e potrebbero favorirci. Poi avremo sfide importanti e ravvicinate: è complicato dover gestire tutto, non solo per le poche ore a disposizione per allenarsi, ma anche come logistica, per la squadra e la società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Como vede l’Europa. Rivoluzione Fabregas: "Ma occhio alla Viola»

