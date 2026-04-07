Un piccolo chihuahua è stato salvato dopo essere rimasto intrappolato in una tubazione di scolo delle acque chiare. L'animale si era infilato nel tubo e non riusciva più a uscire. Dopo diverse ore di intervento, i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo, grazie anche alla segnalazione di un passante che aveva sentito i suoi abbai. Il cane è stato messo in salvo e consegnato alle cure di un'associazione animalista.

Si era intrufolato in una tubazione di scolo delle acque chiare, da cui non riusciva più a uscire. Dopo ore, e grazie a un passante che lo ha sentito abbaiare, è scattata la mobilitazione dei vigili del fuoco per salvarlo, che si è rivelata particolarmente complessa. L’intervento è avvenuto domenica sera verso le 22 a Ponte Lambro, in un tratto coperto da vegetazione lungo la provinciale Arosio-Canzo, in direzione Canzo. Qui un passante ha sentito abbaiare un cane, capendo subito che il lamento non arrivava da una abitazione, ma esattamente dal quel tratto impervio. I vigili del fuoco del distaccamento di Canzo sono arrivati in posto con una squadra, e dopo diversi tentativi sono riusciti a individuare il cagnolino, che era bloccato all’interno di una tubazione di scolo delle acque chiare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chihuahua salvo. Era incastrato nella fognatura

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