Rottura nella fognatura chiuso un tratto di strada per due settimane | le modifiche alla viabilità

Da ravennatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano Marittima, un guasto nella rete fognaria tra viale Matteotti e l’incrocio con la II Traversa ha causato la chiusura di un tratto di strada per due settimane. La situazione ha comportato modifiche alla viabilità locale, mentre a Ravenna si segnalano problemi sulla rete idrica. Le autorità monitorano gli interventi necessari per ripristinare la normale circolazione e limitare i disagi ai cittadini.

Mentre a Ravenna si patiscono i disagi per i guasti sulla rete idrica, a Milano Marittima si è verificata una imprevista rottura nella fognatura bianca, nel tratto compreso tra viale Matteotti e l’incrocio con la II Traversa. A causa di questo problema è stato quindi interrotto l’accesso al viale Jelenia Gora per chi proviene da Milano Marittima. Durante i lavori di riparazione la circolazione su viale Jelenia Gora sarà consentita solo per chi proviene dal quartiere Terme o da Via Ascione. Le auto che provengono dalle Terme potranno raggiungere l’accesso della Scuola primaria Mazzini e viale Matteotti svoltando sulla II Traversa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Chiuso Viale Jelenia Gora in entrata da Viale Matteotti a causa di una rottura nella fognatura bianca.

A seguito di una rottura nella fognatura bianca nel tratto compreso tra viale Matteotti e l'incrocio con la II Traversa, è stato interrotto l'accesso al

Dunque sono stati decisi cambi della circolazione in determinate vie

A seguito di una imprevista rottura nella fognatura bianca nel tratto compreso tra Viale Matteotti e l'incrocio con la II Traversa, è stato

