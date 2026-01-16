Rottura nella fognatura chiuso un tratto di strada per due settimane | le modifiche alla viabilità

A Milano Marittima, un guasto nella rete fognaria tra viale Matteotti e l’incrocio con la II Traversa ha causato la chiusura di un tratto di strada per due settimane. La situazione ha comportato modifiche alla viabilità locale, mentre a Ravenna si segnalano problemi sulla rete idrica. Le autorità monitorano gli interventi necessari per ripristinare la normale circolazione e limitare i disagi ai cittadini.

Mentre a Ravenna si patiscono i disagi per i guasti sulla rete idrica, a Milano Marittima si è verificata una imprevista rottura nella fognatura bianca, nel tratto compreso tra viale Matteotti e l'incrocio con la II Traversa. A causa di questo problema è stato quindi interrotto l'accesso al viale Jelenia Gora per chi proviene da Milano Marittima. Durante i lavori di riparazione la circolazione su viale Jelenia Gora sarà consentita solo per chi proviene dal quartiere Terme o da Via Ascione. Le auto che provengono dalle Terme potranno raggiungere l'accesso della Scuola primaria Mazzini e viale Matteotti svoltando sulla II Traversa.

Fognatura rotta a Milano Marittima: strade chiuse e modifiche alla viabilità - Dunque sono stati decisi cambi della circolazione in determinate vie: ecco i dettagli ... msn.com

Cervia, rottura della fognatura in viale Matteotti, come cambia la viabilità per due settimane - A seguito di una imprevista rottura nella fognatura bianca nel tratto compreso tra Viale Matteotti e l’incrocio con la II Traversa, è stato ... corriereromagna.it

