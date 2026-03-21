Emergenza-urgenza Asl | Integrazione ospedale e territorio per risposte più tempestive

Il Dipartimento di emergenza e urgenza della Asl Toscana sud est avrà un nuovo responsabile, il dottor Stefano Dami. La direzione sarà affidata a lui per migliorare l'integrazione tra ospedale e territorio, al fine di garantire risposte più rapide e efficienti ai cittadini. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla Asl, senza ulteriori dettagli sulle strategie future.

Il dottor Stefano Dami sarà il nuovo direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est. La nomina avrà decorrenza dal 1° maggio 2026 e una durata di tre anni. Il dottor Dami succederà al dottor Mauro Breggia, che è stato alla guida del Dipartimento dal 2023. Attualmente, Stefano Dami ricopre l’incarico di direttore della Unità complessa Centrale operativa 118 dell’area provinciale Senese e Grossetana, ruolo che ricopre dal 2024 nel quale ha maturato una consolidata esperienza nella gestione dell’emergenza territoriale e nel coordinamento delle attività di soccorso sanitario. "Ringrazio la direzione aziendale per la fiducia – sottolinea il dottor Dami –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Emergenza-urgenza Asl: "Integrazione ospedale e territorio per risposte più tempestive" Articoli correlati Emergenza-urgenza, potenziamento della rete di elisoccorso: 5,6 milioni dall'AslL’Asl di Salerno dà un’accelerata decisiva al potenziamento della rete di emergenza-urgenza, sbloccando un investimento strategico destinato a... Asl Brindisi: si cercano medici con partita Iva per Unità operative Medicina d’emergenza/urgenzaBRINDISI - La Asl Brindisi ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione d’interesse per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo... Altri aggiornamenti su Emergenza urgenza Asl Integrazione... Temi più discussi: Emergenza-urgenza Asl: Integrazione ospedale e territorio per risposte più tempestive; Il dottor Stefano Dami nominato Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est; Stefano Dami nuovo direttore dell'Emergenza urgenza della Asl Toscana sud est; Il dottor Stefano Dami nominato direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est. Sanità: Il dottor Stefano Dami nuovo direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della AslIl dottor Stefano Dami nominato nuovo direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est ... grossetonotizie.com Stefano Dami nuovo direttore dell'Emergenza urgenza della Asl Toscana sud estStefano Dami sarà il nuovo direttore del Dipartimento Emergenza urgenza della Asl Toscana sud est. La nomina decorrerà a partire dal primo maggio 2026 e avrà una durata di 3 anni. Dami raccoglierà il ... corrierediarezzo.it SAi PERCHÉ NON POSSO PERMETTERMi Di FALLIRE SONO iL CONTATTO Di EMERGENZA Di CHi Mi CHIAMA MMM. SE MIGLIORA LA MIA VITA, MIGLiORA ANCHE LA LORO. Sandra Cunha @vita_sorprendimi facebook . @sscnapoli, Conte: "Siamo rimasti tra le prime nonostante l'emergenza. Ora ci giochiamo un posto in Champions League" x.com