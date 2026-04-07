La squadra di pallavolo femminile di Chieri si prepara a disputare la partita di ritorno della finale di CEV Cup contro il Galatasaray Istanbul, in programma mercoledì 8 aprile alle ore 20. La gara si svolge in Turchia e rappresenta un passo cruciale per la squadra italiana, che cerca di ribaltare il risultato ottenuto all’andata. La squadra italiana si presenta con l’obiettivo di conquistare il trofeo e di ottenere una vittoria in trasferta.

La Reale Mutua Fenera Chieri è chiamata a un’impresa nella sfida di ritorno della finale di CEV Cup femminile contro il Galatasaray Istanbul, in programma mercoledì 8 aprile alle ore 20.00 al Burhan Felek Voleybol Salonu. Dopo il 3-2 subito all’andata a Torino, le piemontesi dovranno ribaltare il risultato in un ambiente caldo e contro un’avversaria che ha dimostrato solidità e qualità nei momenti decisivi. La gara di andata ha confermato l’equilibrio tra le due squadre, ma anche evidenziato alcuni aspetti chiave che potrebbero pesare nel secondo atto. Chieri ha dimostrato di poter stare pienamente al livello delle turche, riuscendo a vincere due set con autorità e arrivando a giocarsi tutto al tie-break, dove però sono emerse maggiore lucidità e cinismo del Galatasaray. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chieri a Istanbul per l’impresa: serve il ribaltone contro il Galatasaray nella finale di ritorno di Cev Cup

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