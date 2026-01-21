Uccise Marco Magagna con una coltellata al cuore | per Stella Boggio il pm chiede 14 anni di carcere

Il pubblico ministero ha chiesto 14 anni di carcere per Stella Boggio, accusata di aver ucciso Marco Magagna con una coltellata al cuore durante una lite nella loro abitazione a Bovisio Masciago. La vicenda, avvenuta il 6 gennaio 2025, vede coinvolta una donna di 34 anni, madre di un bambino di 10 anni, e riguarda un episodio di violenza domestica che ha portato alla tragica perdita del 38enne.

Bovisio Masciago (Monza Brianza), 21 gennaio 2026 – Quattordici anni di reclusione. È la condanna chiesta dal pm della Procura di Monza Alessio Rinaldi nel processo davanti alla Corte di Assise di Monza per Stella Ovidia Boggio, la 34enne interior designer in una catena di negozi di prodotti per l'arredo e madre di un bambino di 10 anni che la notte del 6 gennaio 2025 ha ucciso con un'unica coltellata al cuore il compagno 38enne Marco Magagna, impiegato di Arese, dopo l'ennesimo litigio nella mansarda a Bovisio Masciago dove vivevano. guzzi monza processo Stella boggio L’accusa, la difesa e le parti civili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

