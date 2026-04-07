Chiavenna vuole rallentare Delegazione in Campania per un turismo sostenibile

Chiavenna sta cercando di promuovere un modello di turismo più lento e sostenibile, riconosciuto a livello nazionale. La delegazione locale si è recata in Campania per approfondire pratiche e strategie legate a questa forma di valorizzazione del territorio. La visita fa parte di un percorso volto a condividere esperienze e metodi che privilegiano la qualità e il rispetto dell’ambiente. L’obiettivo è rafforzare un approccio turistico più equilibrato e rispettoso delle risorse locali.

Chiavenna è un modello nazionale per il turismo lento, sostenibile e di qualità. Lo scorso fine settimana la Città di Chiavenna ha avuto modo di ribadire e concretamente esercitare il ruolo fondamentale, assegnatole nell’estate del 2020, per il coordinamento internazionale del progetto “ Cittaslow Tourism Outdoor “, nell’ambito della tre giorni dedicata alle politiche di valorizzazione del turismo e dei prodotti locali promossa dal comune di Gioi, in provincia di Salerno. La presenza della delegazione chiavennasca ha assunto un significato ancora più rilevante alla luce del nuovo incarico assunto dal sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta che, dal febbraio 2025, è stato eletto coordinatore nazionale di Cittaslow Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiavenna vuole rallentare. Delegazione in Campania per un turismo sostenibile Chiavenna (Valtellina): il borgo alpino celebrato dal Guardian, tra crotti e turismo sostenibile.Chiavenna, piccolo comune della Valtellina, è balzata all'attenzione internazionale grazie a un articolo del Guardian che ne esalta le peculiarità... Regione Campania, Fico blocca Campania Turismo: stop al bando per il direttore generaleIl governatore frena le manovre intorno all'agenzia per il turismo della Regione Campania: il bando per il manager è stato revocato.