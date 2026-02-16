Chiavenna Valtellina | il borgo alpino celebrato dal Guardian tra crotti e turismo sostenibile

Chiavenna, il borgo segreto svelato dal Guardian: un modello di turismo sostenibile tra le Alpi. Chiavenna, piccolo comune della Valtellina, è balzata all’attenzione internazionale grazie a un articolo del Guardian che ne esalta le peculiarità paesaggistiche e culturali. Il quotidiano britannico dipinge il borgo come un’alternativa autentica alle mete turistiche più affollate, un tesoro nascosto che resiste alla standardizzazione del turismo moderno. Questa improvvisa visibilità potrebbe portare un nuovo impulso all’economia locale, ma pone anche sfide in termini di sostenibilità e tutela del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Madonna di Campiglio il numero di sciatori è diminuito.

