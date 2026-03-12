Controlli antidroga davanti alle scuole | segnalato anche un bidello

Nella mattinata di ieri, a Cassino, sono stati effettuati controlli antidroga davanti alle scuole come parte del progetto ministeriale “Scuole sicure”. Durante le operazioni, sono stati ispezionati vari punti e sono stati segnalati anche un bidello e alcuni studenti. Il servizio ha coinvolto diverse forze dell’ordine e si è concentrato sulle aree intorno agli istituti scolastici della città.

Operazione del progetto "Scuole sicure" a Cassino: due persone segnalate alla Prefettura durante i controlli con l'unità cinofila antidroga Nel corso dell'attività due persone sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura competente per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale. Tra queste figura anche un collaboratore scolastico in servizio in uno degli istituti oggetto dei controlli.