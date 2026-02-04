Più controlli e unità cinofile davanti alle scuole per contrastare l' illegalità ma anche educazione e prevenzione

Da ilpescara.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Più pattuglie e unità cinofile sono state inviate davanti alle scuole del centro città. Le forze dell’ordine vogliono aumentare il controllo per fermare l’illegalità e garantire maggior sicurezza ai ragazzi. Accanto ai controlli, si punta anche sull’educazione e sulla prevenzione, per convincere i giovani a fare scelte più sicure e consapevoli. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rendere gli ambienti scolastici più tranquilli e protetti.

In prefettura si è rinuinto il comitato per l'ordine pubblico: la scuola al centro dell'azione. Ad Asl e ufficio scolastico il compito di scattare una fotografia su esigenze e problemi dei giovani, alle forze dell'ordine quella di incrementare i controlli, ma anche di portare la legalità dentro gli istituti. Controlli che aumentaranno anche nelle aree urbane. Nasce il tavolo sul disagio giovanile Anche a Pescara prefettura, Comune, scuola, Asl e forze dell’ordine fanno quadrato rispondendo a quanto richiesto dalla circolare del ministero dell’Istruzione e del merito e del ministero dell’Interno del 28 gennaio.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su Scuola Urbana

Nuove telecamere davanti alle scuole: il piano per contrastare lo spaccio di droga

Unità cinofile e metal detector a scuola. Due settimane dopo l’omicidio di Aba, iniziano i controlli in classe

A due settimane dall’omicidio di Abanoub Youssef, i controlli nelle scuole della Spezia sono diventati più stringenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Scuola Urbana

Argomenti discussi: Controlli della Locale in via Milano: nel mirino locali, autoveicoli e persone; Gennaio di controlli della polizia: ecco i risultati; Più controlli e meno incidenti. Ecco il bilancio della polizia locale; La Spezia, controlli con metal detector in scuola di Abanoub Youssef.

Più controlli e unità cinofile davanti alle scuole per contrastare l'illegalità, ma anche educazione e prevenzioneIn prefettura si è rinuinto il comitato per l'ordine pubblico: la scuola al centro dell'azione. Ad Asl e ufficio scolastico il compito di scattare una fotografia su esigenze e problemi dei giovani, al ... ilpescara.it

Agrigento, controlli nel centro: Vero e Conan fiutano la droga, tre segnalazioni alla PrefetturaAGRIGENTO - Operazione ad ampio raggio dei carabinieri della compagnia di Agrigento, che con il supporto delle unità cinofile del Nucleo di Palermo hanno ... newsicilia.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.