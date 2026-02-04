Più controlli e unità cinofile davanti alle scuole per contrastare l' illegalità ma anche educazione e prevenzione

Più pattuglie e unità cinofile sono state inviate davanti alle scuole del centro città. Le forze dell’ordine vogliono aumentare il controllo per fermare l’illegalità e garantire maggior sicurezza ai ragazzi. Accanto ai controlli, si punta anche sull’educazione e sulla prevenzione, per convincere i giovani a fare scelte più sicure e consapevoli. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rendere gli ambienti scolastici più tranquilli e protetti.

In prefettura si è rinuinto il comitato per l'ordine pubblico: la scuola al centro dell'azione. Ad Asl e ufficio scolastico il compito di scattare una fotografia su esigenze e problemi dei giovani, alle forze dell'ordine quella di incrementare i controlli, ma anche di portare la legalità dentro gli istituti. Controlli che aumentaranno anche nelle aree urbane. Nasce il tavolo sul disagio giovanile Anche a Pescara prefettura, Comune, scuola, Asl e forze dell'ordine fanno quadrato rispondendo a quanto richiesto dalla circolare del ministero dell'Istruzione e del merito e del ministero dell'Interno del 28 gennaio.

