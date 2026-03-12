Nell’ospedale Carlo Urbani di Jesi è stato aperto un nuovo reparto chiamato filtro, dotato di sei posti letto, con l’obiettivo di ridurre le attese per i pazienti in attesa di ricovero. La struttura è stata attivata recentemente per migliorare la gestione temporanea dei pazienti che necessitano di un ricovero, offrendo uno spazio dedicato in più rispetto alle aree esistenti.

Una nuova struttura denominata reparto filtro è stata attivata nell’ospedale Carlo Urbani di Jesi per gestire i pazienti in attesa del ricovero. Questa iniziativa sperimentale prevede sei posti letto dedicati a chi proviene dal pronto soccorso, con l’obiettivo di ridurre le attese sulle barelle e migliorare la qualità dell’assistenza. L’assessore regionale alla sanità Francesco Calcinaro ha definito questa apertura come un segnale positivo che, in caso di successo, potrebbe essere replicato in altre strutture della regione. La sperimentazione è già partita nella scorsa settimana, offrendo una soluzione concreta al problema della carenza di posti letto disponibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Jesi: 6 posti letto per smaltire le attese

