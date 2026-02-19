Parla l’influencer polacca che ha criticato Bologna | Ora mi odiano mi dicono di non tornare più ma dovrebbero pulire le strade

«In molti si sono offesi. Mi odiano, mi chiedono chi sia io per criticare Bologna, che sono terribile e brutta, mi inviano emoji di bare nei messaggi e commentano dicendomi di non tornare più e di restare a casa. È terribile». Sono le parole della blogger polacca Karo, finita in una tempesta mediatica per un video virale in cui criticava Bologna. «È terribile. Invece di vedere il vero problema, prendete un’idropulitrice o un secchio e uno spazzolone e andate in centro città », afferma a Maria Vittoria Melchioni del Corriere della Sera. Nel filmato in questione parlava di Bologna come la «peggior città italiana», con «puzza di urina ovunque» e strade sporchissime.🔗 Leggi su Open.online

