Amanda Lear, artista e protagonista della scena musicale e artistica internazionale, ha avuto una carriera ricca di successi e incontri importanti. Tra le persone che hanno condiviso momenti significativi con lei, si trova Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, spesso indicato come il suo grande amore. La loro relazione ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica, diventando parte integrante della storia personale della cantante.

Musa di pittori, icona della disco music e donna dalle mille vite, Amanda Lear ha attraversato decenni collezionando successi e cuori illustri come quello di Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, definito largamente come suo grande amore. Sebbene il mondo la ricordi accanto a giganti come Salvador Dalí o David Bowie, sarebbe stato solo il nobile francese l’unico uomo a scardinare le sue difese. Gli amori celebri di Amanda Lear. Per capire l’unicità del legame con Alain Philippe, bisogna guardare a ciò che l’aveva preceduta. Amanda Lear è stata la compagna di Salvador Dalí per ben sedici anni, un rapporto che lei stessa ha definito “spirituale” e “puro”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alain Philippe, chi è stato il vero amore di Amanda Lear

Amanda Lear a Belve: tra LSD, Dalì e l’amore per un uomo bisessualeAmanda Lear sarà la protagonista della prima puntata di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, in arrivo martedì 7 aprile alle 21.

C'è chi segue le tendenze e chi, come Amanda Lear, le ha inventate prima ancora che avessero un nome. Ospite della prima puntata di #Belve10, ci regala una masterclass di estetica (evergreen) vibranteAmanda Lear inaugura la stagione di Belve 10 come una regina che non ha bisogno di trono, un uragano di carisma che ha trasformato la sedia...

Temi più discussi: Amanda Lear, gli interventi, le voci sulla transessualità, l'amore spirituale con Dalì, quello artistico con Bowie, il marito morto...; Amanda Lear a Belve: Dalì era impotente, Bowie? Faceva un po' schifo...; Amanda Lear a Belve: Salvador Dalì, David Bowie e l'uomo che ha più amato: Mio marito; Chi era Alain-Philippe Malagnac, marito di Amanda Lear.

Chi era Alain Philippe Malagnac d’Argens, marito Amanda Lear/ Com’è mortoAlain Philippe Malagnac d'Argens è stato sposato con Amanda Lear per oltre vent'anni, fino al tragico incidente del 2000. Alain Philippe Malagnac d’Argens, marito Amanda Lear: le nozze nel ’79 La ... ilsussidiario.net

Alain-Philippe Malagnac, ex marito di Amanda Lear, come è morto?/ Una vera tragediaCom'è morto Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèl, unico marito di Amanda Lear: nozze nel 1979 e sono durate fino al 2000, anno della scomparsa di lui. La vita privata di Amanda Lear è stata ... ilsussidiario.net

Ospite di Belve l'artista ha parlato anche del marito Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, morto in un incendio: «Era bisessuale. È stato l’uomo che ho amato di più» x.com

Preferisce il divertimento con gli uomini gay, ricorda il marito Alain Philippe e racconta il peso del «personaggio Amanda» - facebook.com facebook