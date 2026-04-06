Amanda Lear sarà ospite della prima puntata di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, in programma martedì 7 aprile alle 21. La cantante e personaggio pubblico parlerà della sua esperienza con l’LSD, del rapporto con l’artista Dalì e della sua relazione con un uomo bisessuale. La puntata si concentrerà sui temi della vita privata e delle scelte personali di Lear.

Amanda Lear sarà la protagonista della prima puntata di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, in arrivo martedì 7 aprile alle 21.20. L’artista aprirà la settima stagione dello show, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time di Rai insieme a Fremantle. L’intervista promette un viaggio tra confessioni intime e ricordi inediti, toccando temi come l’uso di LSD, l’arte e le relazioni non convenzionali. Oltre a Lear, l’episodio del debutto vedrà la partecipazione di Zeudi Di Palma e Micaela Ramazzotti. Il pubblico potrà seguire l’appuntamento ogni martedì alle 21.25 sul canale Rai2, con la possibilità di recuperare i contenuti tramite Disney+ o la piattaforma RaiPlay. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amanda Lear a Belve: tra LSD, Dalì e l’amore per un uomo bisessuale

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Amanda Lear si racconta a Belve: Con Dalì niente sesso, era impotente. Bowie non mi piacevaSu Rai2 in prima serata le confidenze a Francesca Fagnani. Ospiti della puntata anche Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. repubblica.it

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Amanda Lear a Belve ripercorre relazioni sorprendenti e fuori dagli schemi, tra confessioni e retroscena inediti. Dal rapporto con Dalì a quello con Bowie https://fanpa.ge/0ZWra . facebook

Amanda Lear: «Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente. Bowie Faceva un po' schifo. Mio marito era bisessuale» x.com