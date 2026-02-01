Riccardo Piatti avverte che Novak Djokovic è tornato a far paura. Secondo l’ex allenatore, il vero problema del serbo è l’età, ma ora Alcaraz è il più forte. Piatti mette in guardia anche Sinner e Alcaraz, sottolineando che è ancora presto per considerare il giovane spagnolo superiore a tutti.

«Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stiano attenti, Novak è tornato!». Parola di Riccardo Piatti, ex allenatore di Djokovic e Sinner. Ex mentore di Novak Djokovic (nel 2006 e nel 2007) e in seguito allenatore di Jannik Sinner da adolescente, Piatti ritiene che il serbo avrà altre opportunità di raggiungere le due stelle in questa stagione. Lo dice in una intervista a L’Equipe. E nella finale di domenica, invece, che cosa ha visto? “Ho visto un Carlos Alcaraz che si è comportato in modo diverso, sempre con la fiducia di poter vincere. In questo momento mi sembra leggermente superiore a tutti gli altri, ma è solo l’inizio della stagione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Riccardo Piatti: “L’unico vero problema di Djokovic è l’età. Ora Alcaraz è superiore a tutti ma è presto”

Novak Djokovic, grande protagonista degli Australian Open con dieci titoli, ha recentemente commentato la sua attuale forma.

Novak Djokovic riconosce Sinner e Alcaraz come i giocatori più forti del momento, ma sottolinea la sua determinazione a competere ad alti livelli.

