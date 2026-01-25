Malëtt i sood! doppio appuntamento con la Compagnia teatrale della Famiglia Piasinteina

La Compagnia teatrale della Famiglia Piasinteina torna al Teatro President con il tradizionale doppio spettacolo. Venerdì 30 e sabato 31 gennaio alle ore 21, va in scena

Come da tradizione doppio appuntamento per la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani con la Compagnia teatrale della Famiglia Piasinteina che va in scena al Teatro President venerdì 30 gennaio e sabato 31 gennaio alle ore 21 con "Malëtt i sood!", commedia dialettale in tre atti di Egidio Carella, per la regia di Cesare Ometti. Per Ometti, attore e docente della Scuola di dialetto, di cui ne è il regista anche del saggio di fine anno, costituisce l'esordio come regista in una commedia dialettale, avendo sostituito il bravissimo Pino Spiaggi, regista per lunghi anni della compagnia, che peraltro rimane come attore in questa commedia nel ruolo importante come quello di Ceccö.

Un nuovo laboratorio teatrale con la Compagnia Teatrale ArcheosoficaArezzo ospita un nuovo laboratorio teatrale promosso dalla Compagnia Teatrale Archeosofica.

Leggi anche: Workshop teatrale con Andrea Collavino, una proposta della compagnia Drammadilli

