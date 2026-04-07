Philippe Malagnac, marito di Amanda Lear, è deceduto nel dicembre del 2000 a causa di un incendio. La sua vita privata è stata caratterizzata da un forte legame con la cantante, con cui aveva condiviso un rapporto durato molti anni. La sua scomparsa ha suscitato grande attenzione tra i media, che hanno seguito anche le vicende successive alla tragedia. La biografia di Malagnac include dettagli sulla sua storia personale e sulla relazione con Lear.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amanda Lear (@amanda.lear) La loro relazione, durata più di vent’anni, è stata una delle poche storie sentimentali che Amanda ha sempre definito “assolute”, un legame che ha segnato la sua vita più di qualsiasi altro. Chi era davvero Alain-Philippe Malagnac? Qual era la sua storia prima dell’incontro con Amanda Lear? E cosa accadde quella notte in cui perse la vita? Scopriamolo insieme. Per comprendere la figura di Alain-Philippe Malagnac, bisogna tornare al 1951, anno della sua nascita. Cresciuto in un ambiente colto e anticonvenzionale, diventa presto il figlio adottivo dello scrittore francese Roger Peyrefitte, autore noto per le sue opere autobiografiche e per una vita sentimentale spesso al centro del dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi era Alain?Philippe Malagnac, il marito di Amanda Lear morto in un incendio: biografia, storia d’amore e vita privata

Chi sono i due ex mariti di Amanda Lear, Morgan Paul Lear e Alain-Philippe Malagnac (il suo grande amore): “È morto in circostanze terribili”Amanda Lear è stata sposata nel 1965 con il primo marito Morgan Paul Lear (da cui ha mantenuto il cognome) e successivamente nel 1979 con...

Alain Philippe, chi è stato il vero amore di Amanda LearMusa di pittori, icona della disco music e donna dalle mille vite, Amanda Lear ha attraversato decenni collezionando successi e cuori illustri come...

Temi più discussi: Amanda Lear: Con Salvador Dalí non c'era sesso, era impotente. La relazione con David Bowie? Sua moglie non era gelosa; Amanda Lear, gli interventi, le voci sulla transessualità, l'amore spirituale con Dalì, quello artistico con Bowie, il marito morto...; Amanda Lear si racconta a Belve: Con Dalì niente sesso, era impotente. Bowie non mi piaceva; Amanda Lear, gli interventi, le voci sulla transessualità, l'amore spirituale con Dalì, quello artistico con Bowie, il marito morto...

Alain Philippe, chi è stato il vero amore di Amanda LearAlain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle è stato il marito e grande amore di Amanda Lear purtroppo scomparso tragicamente nel 2000. Chi era davvero ... dilei.it

Alain Philippe Malagnac d’Argens, marito di Amanda Lear | La sua morte? La vita si è fermataAlain Philippe Malagnac d’Argens, marito di Amanda Lear: i due si sono sposati nel 1979 a Las Vegas. Un rapporto durato fino al 2000 ... ilsussidiario.net

Ospite di Belve l'artista ha parlato anche del marito Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, morto in un incendio: «Era bisessuale. È stato l’uomo che ho amato di più» x.com

AMANDA LEAR E ALAIN-PHILIPPE MALAGNAC D’ARGENS DE VILLELE: AMORE, OMBRE E LA SOLITUDINE DIETRO IL MITO Amanda Lear aveva raccontato con lucidità e una punta di malinconia il suo rapporto con Alain-Philippe Malagnac d'Argens de - facebook.com facebook