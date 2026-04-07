Zeudi Di Palma, ex Miss Italia 2021, modella e ex concorrente del Grande Fratello, è recentemente apparsa insieme a Scarlett Jade Plott, una creator digitale e attivista per i diritti LGBTQ+. La coppia è stata al centro delle cronache di gossip nelle ultime settimane, attirando l’attenzione dei media. Scarlett Jade Plott è nota per il suo impegno come attivista e per il seguito che ha sui social network.

Zeudi Di Palma, ex Miss Italia 2021, modella, ex gieffina, star internazionale con un fandom animatissimo finita nei giorni scorsi al centro delle cronache del gossip per la sua relazione con Scarlett Jade Plott, creator digitale e attivista per i diritti LGBTQ+. Nata a Scampia a Napoli, l’ascesa mediatica di Zeudi è stata segnata dal passaggio nella casa del reality di Mediaset nel 2024-2025, partecipazione che l’ha consacrata come personaggio social e viralissimo non solo in Italia ma anche all’estero. Già durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Zeudi aveva deciso di vivere la sua sessualità in modo aperto, diventando ben presto una paladina della tolleranza e dell’amore senza etichette. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la nuova fidanzata di Zeudi Di Palma, l’importante Scarlett Jade Plott

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