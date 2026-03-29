Zeudi Di Palma ha pubblicato una foto in cui si vede mentre bacia la sua nuova fidanzata, una modella e podcaster. L'ex Miss Italia e partecipante a un reality show ha deciso di rendere pubblica la relazione con Scarlett, confermando così il suo stato sentimentale. La foto mostra chiaramente un bacio appassionato tra le due.

Zeudi Di Palma è innamorata. L'ex Miss Italia ed ex gieffina, infatti, ha ufficializzato a sorpresa la relazione con la sua nuova fidanzata, la modella e podcaster Scarlett, con la foto di un bacio appassionato che non lascia spazio a fraintendimenti. Libere, spensierate ma, soprattutto, innamoratissime. È così che appaiono le due ragazze nella carrellata di foto, postata su Instagram Zeudi Di Palma, che le ritrae insieme mentre si baciano, si abbracciano e sono più felici che mai. Ed è proprio così, con semplicità e all'improvviso che Zeudi ha reso pubblica la sua nuova relazione e presentato a tutti i suoi fan la sua fidanzata Scarlett dai capelli biondi, gli occhi azzurri e un fascino senza tempo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Zeudi Di Palma bacia la nuova fidanzata Scarlett: ecco chi è

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