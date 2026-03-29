Zeudi Di Palma bacia la fidanzata chi è Scarlett | modella e podcaster

Zeudi Di Palma ha confermato di essere fidanzata con Scarlett, nota modella e podcaster. La coppia è stata mostrata pubblicamente mentre si scambiava un bacio. Zeudi Di Palma, nota per aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha condiviso questa notizia sui propri social. La relazione tra le due è ora ufficiale e visibile pubblicamente.

Zeudi Di Palma ha ufficializzato la relazione con Scarlett. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha trovato l'amore. Chi è la donna che le fa battere il cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Zeudi Di Palma dopo il GF esce allo scoperto: foto e bacio con la nuova fidanzataZeudi Di Palma ufficializza la relazione condividendo uno scatto romantico con la nuova fidanzata. Zeudi Di Palma: 7 aprile, la verità oltre l’immagineIl ritorno di Zeudi Di Palma nelle sale televisive italiane è fissato per il 7 aprile su Rai Due, all’interno del programma Belve. Tutto quello che riguarda Zeudi Di Palma bacia la fidanzata chi è... Temi più discussi: Grande Fratello, Zeudi Di Palma presenta la fidanzata: chi è Scarlett; Scarlett, chi è la fidanzata di Zeudi Di Palma: l’ex del Grande Fratello ufficializza la storia d’amore con un bacio sui social; Zeudi Di Palma ha un nuovo amore: sui social il bacio alla fidanzata Scarlett; Zeudi Di Palma esce allo scoperto con la nuova fidanzata: chi è Scarlet e il bacio social. Zeudi Di Palma ha una nuova fidanzata: l'ha svelato su InstagramLe foto pubblicate sul suo profilo mostrano un bacio appassionato con Scarlett Jade Plott, modella 31enne e co-conduttrice di un podcast a tema queer ... tgcom24.mediaset.it Zeudi Di Palma innamorata, l'augurio della mamma e la dedica di Shaila: 'Felice per te'Sono tanti i messaggi d'affetto che Zeudi ha ricevuto dopo che ha ufficializzato la sua storia d'amore con Scarlett ... it.blastingnews.com Zeudi Di Palma, le foto con la nuova fidanzata Scarlett #zeudidipalma x.com