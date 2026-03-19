Un uomo coinvolto in affari con il Consorzio mafioso ha deciso di collaborare con i pm, fornendo dettagli sugli interessi economici di Matteo Messina Denaro. È la prima volta, dopo la morte dell’ex boss di Castelvetrano, che un testimone svela informazioni così specifiche sui rapporti e le attività dell’organizzazione. Le sue dichiarazioni rappresentano un passo importante nelle indagini in corso.

Ha raccontato degli interessi economici di Matteo Messina Denaro e non era mai successo dalla morte dell’ex primula rossa di Castelvetrano. Di più: è entrato nello specifico di affari e flussi di denaro del superboss, dei rapporti con il suo consigliori, l’avvocato Antonio Messina, che ha incontrato più volte al bar San Vito a Campobello di Mazara a pochi metri da uno dei covi del superlatitante. Dopodiché ha confermato l’esistenza del nuovo sistema mafioso lombardo. E del Consorzio ne ha descritto nascita, interessi e rapporti anche extra mafiosi, puntellando, in modo inedito, i contatti istituzionali e con la politica nazionale. Dopodiché ha svelato i contorni di una lupara bianca già emersa durante l’indagine Hydra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si pente l’uomo in più del Consorzio mafioso. Gioacchino Amico ai pm: vi dico tutto sugli affari di Messina Denaro

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