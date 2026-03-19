Processo Hydra spunta un nuovo pentito | chi è Gioacchino Amico vertice della camorra nel mostro a tre teste

Da ilgiorno.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo pentito è entrato nel processo Hydra, portando alla luce dettagli sul “mostro a tre teste” che avrebbe controllato la criminalità organizzata in Lombardia. Si tratta di Gioacchino Amico, considerato un vertice della camorra coinvolto nelle attività legate all’organizzazione. La sua testimonianza potrebbe contribuire a fare luce su alcuni aspetti ancora oscuri di questa vasta rete criminale.

Milano, 19 marzo 2026 – Una nuova voce potrebbe rivelare i segreti del “mostro a tre teste” che avrebbe mosso i fili della criminalità organizzata in Lombardia. C'è un nuovo pentito nel procedimento "Hydra" sulla presunta alleanza tra esponenti di mafia, ‘ndrangheta e camorra in Lombardia: si tratta di Gioacchino Amico, presunto vertice del "sistema mafioso lombardo" per conto della camorra del clan dei Senese. La scelta è emersa nel corso della prima udienza del maxi processo milanese a carico di 45 imputati, tra i quali c’è proprio Amico. Lo ha spiegato la pm Alessandra Cerreti depositando il suo verbale del 3 febbraio, oltre a quello dell'altro nuovo collaboratore di giustizia Bernardo Pace, morto suicida in carcere tre giorni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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