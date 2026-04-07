Al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, Matteo Berrettini si prepara ad affrontare un giocatore tra i primi dieci del mondo. Lo sportivo italiano ha iniziato la competizione con una vittoria nel suo primo match, conquistando il set iniziale. Tra i precedenti in carriera, ci sono anche finali disputate con un avversario italiano, e il torneo prosegue con l’obiettivo di avanzare ulteriormente.

Matteo Berrettini ha esordito con una vittoria al Masters 1000 di Montecarlo: nel primo set del match contro Roberto Bautista Agut si è issato sul 4-0 strappando il servizio all’avversario in ben due occasioni, poi lo spagnolo si è ritirato e così il tennista italiano può proseguire la propria avventura sulla terra rossa del Principato, dove aveva già debuttato nel lunedì di Pasquetta in doppio insieme ad Andrea Vavassori (coppia inedita per l’occasione). Il finalista di Wimbledon 2021 se la dovrà vedere contro il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 7 del seeding che ha goduto di un bye ed era ammesso di diritto al secondo turno. Il... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronta Matteo Berrettini al secondo turno di Montecarlo? Un top-10 all’orizzonte, una finale con l’Italia tra i precedenti

Chi affrontano Berrettini e Cobolli a Montecarlo? Svelati gli avversari del primo turno, c’è un lucky loserMatteo Berrettini e Flavio Cobolli attendevano di conoscere quali sarebbero stati i loro avversari per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo,...

Montecarlo, Sinner al debutto: in campo con Humbert al secondo turnoMontecarlo, 7 aprile 2026 – Jannik Sinner debutta all’Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026.

Temi più discussi: Masters 1000 Monte-Carlo, Sinner con Zverev; Musetti, Darderi e Cobolli nello stesso quarto; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Notizie Alexandre Muller - Matteo Berrettini: Miami Men's Singles - - Tennis; Tennis, Atp Montecarlo: Arnaldi, Maestrelli e Pellegrino nelle qualificazioni.

Chi affronta Matteo Berrettini al secondo turno di Montecarlo? Un top-10 all’orizzonte, una finale con l’Italia tra i precedentiMatteo Berrettini ha esordito con una vittoria al Masters 1000 di Montecarlo: nel primo set del match contro Roberto Bautista Agut si è issato sul 4-0 ... oasport.it

Berrettini diretta Masters 1000 Montecarlo: Bautista Agut si ritira, l'azzurro vola al secondo turno. Tennis oggi LIVEIl tennista romano sfida lo spagnolo nel primo turno del torneo Atp in corso sulla terra rossa nel Principato di Monaco: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Matteo Berrettini vola al 2° turno a Monte-Carlo! Inizio lampo per The Hammer sulla terra rossa del Rainier III. Il match contro Roberto Bautista Agut si interrompe prematuramente: sul punteggio di 4-0 in favore dell'azzurro, lo spagnolo è costretto al ritiro - facebook.com facebook

#Tennis Al #RolexMonteCarloMasters Matteo #Berrettini e Andrea #Vavassori vincono l'esordio nel doppio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie per 6-4, 4-6, 10-4. Domani, agli ottavi, gli azzurri affronteranno il duo Heliovaara/P x.com