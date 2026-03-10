Oggi, 10 marzo, l’Atalanta affronta il Bayern Monaco a Bergamo negli ottavi di finale di Champions League. La partita si svolge nel pomeriggio, con le probabili formazioni che vedono i nerazzurri scendere in campo contro la squadra tedesca. L’incontro viene trasmesso in diretta streaming e su alcuni canali televisivi, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire l’intera sfida.

L’Atalanta all’esame di maturità: oggi, 10 marzo, i nerazzurri scendono in campo a Bergamo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro i blasonati tedeschi del Bayern Monaco, tra i favoriti della competizione. Un sorteggio che non è stato benevolo con gli uomini di Palladino, gli unici rimasti a rappresentare l’Italia nella massima competizione europea. I nerazzurri dovranno cercare di vincere per poter affrontare il ritorno in Germania con la speranza di conquistare il passaggio del turno. Palladino: “Atalanta contro Bayern da ‘Mission Impossible'”. “Per noi sarà una notte magica, bellissima, che vogliamo goderci. È un sogno affrontare il Bayern Monaco, una delle squadre più forti al mondo e forse la più in forma tra i 5 top campionati europei”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atalanta-Bayern Monaco oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in tv e streaming: canale, orario, formazioniL'Atalanta ospita il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League: tutte le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara. goal.com

Atalanta-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvAtalanta-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. adnkronos.com

L’Atalanta si è regalata una notte da sogno: giocare gli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Per Bergamo vale quanto una finale. Alla squadra non si chiede di più che fare bella figura. Pasalic in conferenza stampa di presentazione h - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #BayernMonaco x.com