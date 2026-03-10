Atalanta-Bayern Monaco oggi in Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 10 marzo, l’Atalanta affronta il Bayern Monaco a Bergamo negli ottavi di finale di Champions League. La partita si svolge nel pomeriggio, con le probabili formazioni che vedono i nerazzurri scendere in campo contro la squadra tedesca. L’incontro viene trasmesso in diretta streaming e su alcuni canali televisivi, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire l’intera sfida.

L’Atalanta all’esame di maturità: oggi, 10 marzo, i nerazzurri scendono in campo a Bergamo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro i blasonati tedeschi del Bayern Monaco, tra i favoriti della competizione. Un sorteggio che non è stato benevolo con gli uomini di Palladino, gli unici rimasti a rappresentare l’Italia nella massima competizione europea. I nerazzurri dovranno cercare di vincere per poter affrontare il ritorno in Germania con la speranza di conquistare il passaggio del turno. Palladino: “Atalanta contro Bayern da ‘Mission Impossible'”. “Per noi sarà una notte magica, bellissima, che vogliamo goderci. È un sogno affrontare il Bayern Monaco, una delle squadre più forti al mondo e forse la più in forma tra i 5 top campionati europei”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

