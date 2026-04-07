Champions League i risultati dei quarti di finale | il Bayern passa al Bernabeu

Mercoledì sera si sono disputate le partite di andata dei quarti di finale di Champions League, con il Bayern che ha ottenuto una vittoria al Bernabeu. I match hanno visto diverse squadre impegnate in confronti molto combattuti, lasciando ancora molte incognite in vista del ritorno. Le partite sono state caratterizzate da occasioni da gol e situazioni di gioco intense, mentre i risultati di questa fase sono ancora tutti da definire.

Milano, 7 aprile 2026 – I primi due quarti di finale d’andata di UEFA Champions League si chiudono con emozioni e verdetti ancora aperti. Al Bernabéu, il Bayern Monaco compie un passo importante verso le semifinali battendo il Real Madrid: a sbloccare il match è Luis Diaz nel finale del primo tempo, seguito dal raddoppio di Harry Kane a inizio ripresa. I blancos reagiscono, ma Vinicius spreca una clamorosa occasione a tu per tu con Neuer. A riaccendere le speranze ci pensa Mbappé, che accorcia le distanze a un quarto d’ora dalla fine e sfiora il pareggio nel finale con un destro a giro che esce di poco. Allo Stadio José Alvalade arriva invece il colpaccio dell’ Arsenal, che piega lo Sporting Lisbona al 91’: una giocata straordinaria di Martinelli libera Kai Havertz in area, e il tedesco non sbaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions League, i risultati dei quarti di finale: il Bayern passa al Bernabeu Risultati Champions League LIVE: si parte con i quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Arsenaldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Champions League, il Bayern vince al Bernabeu: 1-2 contro il Real MadridIl Bayern Monaco vince 2-1 sul campo del Real Madrid, nei quarti di finale di Champions League. Temi più discussi: Women’s Champions League – Risultati gare di ritorno dei quarti di finale; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; UEFA Champions League 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie; La guida alla Women's Champions League 2025-26: calendario e risultati. Champions, i risultati: il Bayern sbanca il Bernabeu, l'Arsenal passa al 91' a LisbonaNon sono mancate le sorprese in questa prima serata dei quarti di finale di Champions League. Il Bayern Monaco ha sbancato lo stadio Santiago Bernabeu: 1-2 in casa del Real Madrid, che dopo i gol di.. tuttonapoli.net Champions League, i risultati dei quarti di finale: il Bayern passa al BernabeuEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net NEUER YA KAMO TARIHIN MESSI! Manuel Neuer yanzu ya yi daidai da Lionel Messi a yawan fara wasa a Champions League - facebook.com facebook Real Madrid-Bayern Monaco diretta Champions League: segui la sfida ai quarti di finale LIVE x.com