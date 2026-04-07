Cestini di carta

Il laboratorio “Cestini di Carta” è stato organizzato nel corso della Paper Week e si svolge presso i Centri di Comunità del Comune di Verona. Promosso dall’AMIA con il supporto di Comieco, l’evento si concentra sull’uso creativo e sostenibile della carta. Durante l’attività, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di realizzare oggetti utilizzando materiali riciclati, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla gestione dei rifiuti e sulla promozione del riciclo.

Il laboratorio “Cestini di Carta” è un’iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla creatività, promossa da AMIA con il contributo di Comieco e ospitata dai Centri di Comunità del Comune di Verona in occasione della Paper Week. L’attività, gratuita e aperta a tutte le età, propone la realizzazione di cestini intrecciati utilizzando carta di recupero, con l’obiettivo di sensibilizzare al riuso dei materiali e alla riduzione dei rifiuti. Il laboratorio rappresenta anche un’importante occasione di incontro tra generazioni diverse, favorendo lo scambio di competenze manuali e la condivisione di esperienze all’interno della comunità. Gli appuntamenti si terranno il 14 aprile 2026 alle ore 16. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: C’era una volta carta d’identità di… carta: dal 4 agosto 2026 non sarà più valida Carta del docente, l’allarme di Italia Viva: bonus snaturato e trasformato in una sorta di carta per il welfareIn un comunicato stampa, Maria Elena Boschi e Davide Faraone (Italia Viva) denunciano il taglio della Carta del docente. Cestini di carta Temi più discussi: Cestini di Pasqua fai-da-te: 10 idee; Niente più cestini stracolmi a Torre Grande, arrivano contenitori che compattano i rifiuti; Torregrande, sul lungomare arrivano i cestini auto-compattanti - L'Unione Sarda.it; Aiutaci a tenere pulita Livorno. Le modifiche alla raccolta a Pasqua e Pasquetta. Cestini di carta - Borgo TrentoIl laboratorio Cestini di Carta è un’iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla creatività, promossa da AMIA con il contributo di Comieco e ospitata dai Centri di Comunità del Comune di Verona in ... veronasera.it Cestini di cartaIl laboratorio Cestini di Carta è un’iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla creatività, promossa da AMIA con il contributo di Comieco e ospitata dai Centri di Comunità del Comune di Verona in ... veronasera.it Cestini di sfoglia con ricotta e zucchine...deliziosi! #rafanoecannella #pranzo http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/cestini-sfoglia-ricotta-zucchine/ - facebook.com facebook