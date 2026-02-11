Carta del docente l’allarme di Italia Viva | bonus snaturato e trasformato in una sorta di carta per il welfare

Italia Viva alza la voce sul taglio alla Carta del docente. Maria Elena Boschi e Davide Faraone criticano la decisione di trasformare il bonus in una sorta di carta per il welfare, accusando il governo di snaturare uno strumento pensato per insegnanti e educatori. La polemica si fa sempre più forte, mentre si aspettano novità ufficiali sulla questione.

In un comunicato stampa, Maria Elena Boschi e Davide Faraone (Italia Viva) denunciano il taglio della Carta del docente. L'importo diminuirà di un quarto poiché la platea aumenta a risorse invariate. I deputati criticano la trasformazione del bonus in welfare, chiedendo investimenti reali per la formazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Carta del docente Italia Viva

La Carta del docente ancora non arriva nelle mani degli insegnanti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carta del docente Italia Viva

Argomenti discussi: Carta del docente 2026, quando arriva e cosa sappiamo sui ritardi; Carta del Docente, l’attesa sta per terminare. Le novità in arrivo; Carta docente: a febbraio ancora nulla!; Carta docente: 400 euro l'importo e 270 milioni alle scuole per fornire PC, tablet in comodato d'uso. Decreto in arrivo.

Carta docente, l’annuncio di Valditara tra gli applausi: Vera carta di welfare estesa a tutto il personale ATAQuando arriva la Carta Docente? Al momento non si hanno notizie certe: gli ultimi aggiornamenti arrivano dal ministro Valditara e risalgono a qualche giorno fa, quando il leghista ha illustrato i nuov ... tecnicadellascuola.it

Scuola: Anief, bene Carta docente trasformata in Carta servizi e assegnata anche al personale Ata'La Carta del docente, utile alla formazione e all’aggiornamento professionale, sarà trasformata in Carta dei servizi e assegnata anche al personale Ata: lo ha ribadito il ministro dell’Istruzione, Gi ... adnkronos.com

Italia Viva - facebook.com facebook

23 settembre 2019. Primo sondaggio SWG aveva Italia Viva al 5,4%. Può succedere tutto e i sondaggi non prevedono il futuro, ma meglio non farsi ingannare dall'effetto novità. x.com