Cestini di carta - Santa Toscana

Il laboratorio “Cestini di Carta” si svolge presso i Centri di Comunità del Comune di Verona durante la Paper Week. È promosso da AMIA con il supporto di Comieco e si focalizza sulla realizzazione di oggetti con materiali di riciclo, in particolare la carta. L’evento mira a stimolare pratiche di sostenibilità attraverso attività creative rivolte ai partecipanti. La collaborazione tra le diverse realtà coinvolte vuole promuovere l’uso responsabile delle risorse e il riutilizzo dei materiali.

Il laboratorio “Cestini di Carta” è un’iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla creatività, promossa da AMIA con il contributo di Comieco e ospitata dai Centri di Comunità del Comune di Verona in occasione della Paper Week. L’attività, gratuita e aperta a tutte le età, propone la realizzazione di cestini intrecciati utilizzando carta di recupero, con l’obiettivo di sensibilizzare al riuso dei materiali e alla riduzione dei rifiuti. Il laboratorio rappresenta anche un’importante occasione di incontro tra generazioni diverse, favorendo lo scambio di competenze manuali e la condivisione di esperienze all’interno della comunità. Gli appuntamenti si terranno il 14 aprile 2026 alle ore 16. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Cestini di sfoglia con ricotta e zucchine...deliziosi! #rafanoecannella #pranzo http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/cestini-sfoglia-ricotta-zucchine/ - facebook.com facebook