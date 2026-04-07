Cestini di carta - Casetta Maritati

Il laboratorio “Cestini di Carta” si svolge nei Centri di Comunità di Verona durante la Paper Week. Promosso da AMIA e sostenuto da Comieco, l’evento è dedicato alla realizzazione di oggetti artigianali utilizzando carta riciclata. L’iniziativa mira a promuovere pratiche sostenibili e creative tra i partecipanti, coinvolgendo persone di diverse età in attività pratiche e ambientali. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire tecniche di riciclo e riuso della carta.

Il laboratorio “Cestini di Carta” è un’iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla creatività, promossa da AMIA con il contributo di Comieco e ospitata dai Centri di Comunità del Comune di Verona in occasione della Paper Week. L’attività, gratuita e aperta a tutte le età, propone la realizzazione di cestini intrecciati utilizzando carta di recupero, con l’obiettivo di sensibilizzare al riuso dei materiali e alla riduzione dei rifiuti. Il laboratorio rappresenta anche un’importante occasione di incontro tra generazioni diverse, favorendo lo scambio di competenze manuali e la condivisione di esperienze all’interno della comunità. Gli appuntamenti si terranno il 14 aprile 2026 alle ore 16. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Cestini di cartaIl laboratorio Cestini di Carta è un’iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla creatività, promossa da AMIA con il contributo di Comieco e ospitata dai Centri di Comunità del Comune di Verona in ... veronasera.it