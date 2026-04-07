Cesenatico si fa bella interventi per 600 mila euro Conclusi i lavori in Piazza dee Conserve

A Cesenatico sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria del verde in Piazza delle Conserve, intervento che ha coinvolto una spesa di circa 600 mila euro. In questi giorni, gli operai stanno portando a termine le ultime operazioni di sistemazione. Le operazioni, iniziate recentemente, hanno riguardato principalmente il rinnovamento delle aree verdi e la riqualificazione dello spazio pubblico.

“Si vedono già i primi apprezzabili risultati di questo importante intervento che ha avuto un impatto deciso ma discreto su Piazza delle Conserve", le parole del sindaco Matteo Gozzoli Sono andati avanti in questi giorni i lavori per la manutenzione straordinaria del verde in Piazza delle Conserve con gli operatori che stanno ultimando le operazioni. La prossima zona darà quella dei Giardini al mare e tutta l'opera verrà ultimata entro l'inizio della stagione estiva. I lavori di manutenzione straordinaria del verde - con un investimento da 630 mila euro - sono realizzati da Deltambiente, Soocietà Cooperativa con sede a Ravenna. “Si vedono già i primi apprezzabili risultati di questo importante intervento che ha avuto un impatto deciso ma discreto su Piazza delle Conserve - le parole del sindaco Matteo Gozzoli -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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TRIS Siracusa. . È Giulia Capodicasa l’unica studentessa siracusana che parteciperà alla finale nazionale delle Olimpiadi di matematica, prova individuale, che si svolgerà a maggio a Cesenatico - facebook.com facebook