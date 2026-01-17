Immobile di viale Arona conclusi i lavori alle unità abitative | intervento da oltre 540 mila euro

Sono stati completati i lavori di riqualificazione dell’edificio comunale di viale Arona a Spontricciolo, destinato a servizi di autonomia abitativa e lavorativa per persone con disabilità. L’intervento, del valore superiore a 540 mila euro, rappresenta un passo importante per migliorare l’accessibilità e l’inclusione sociale nella zona. La conclusione dei lavori segna l’inizio di nuove opportunità per le persone con bisogni specifici nella comunità.

Sono terminati i lavori del primo stralcio di riqualificazione dell’edificio comunale di viale Arona, a Spontricciolo, destinato a ospitare percorsi di autonomia abitativa e lavorativa per persone con disabilità. L’intervento restituisce alla comunità un immobile pubblico da tempo in disuso, trasformandolo in un luogo di vita autonoma, partecipata e inclusiva. Sono state realizzate due unità abitative, una al piano terra, destinata a ospitare quattro persone, e una al primo piano, per cinque residenti. Ogni unità dispone di spazi comuni – cucina, soggiorno e zone di lavoro condivise – progettati per garantire socialità e indipendenza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

