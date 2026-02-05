Bimba passa da sentire il papà detenuto una volta al giorno a una volta alla settimana | la denuncia

Una bambina vede ridursi drasticamente i contatti con il papà detenuto. Prima poteva sentirlo ogni giorno, ora solo una volta alla settimana. Il trasferimento dal carcere di San Vittore a quello di Opera ha cambiato tutto, lasciando la piccola senza più la possibilità di parlare con il papà quotidianamente. La famiglia si trova a dover affrontare questa nuova realtà, con la speranza che le cose possano migliorare.

Un papà detenuto trasferito dal carcere di San Vittore a quello di Opera. È bastato questo cambio per stravolgere la quotidianità della relazione padre figlia: l'uomo infatti nel carcere del centro di Milano aveva la possibilità di sentire quotidianamente la sua bambina, cosa non più possibile a.

