' Una volta c' era una musica' | un viaggio incantato per piccoli spettatori

Questo spettacolo al Teatro Nuovo di Pisa invita le famiglie a riscoprire il fascino della musica attraverso una produzione dedicata ai più giovani, in programma domenica 1 febbraio alle 17:00. Un’occasione per condividere un momento culturale all’insegna del divertimento e della scoperta, pensato per il pubblico familiare e i bambini.

Domenica 1 febbraio alle 17:00 Il Teatro Nuovo di Pisa presenta 'Una volta c’era una musica', una produzione di Binario Vivo APS pensata per le famiglie e per il pubblico più giovane. Carlo Scorrano e Alice Bachi ci accompagnano in un viaggio incantato tra suoni, racconti e fantasia, dove ogni.🔗 Leggi su Pisatoday.it

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

