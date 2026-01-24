Un giovane europeo su quattro ha un impiego durante il percorso di studi Italia al 22esimo posto

Nel 2024, circa un giovane europeo su quattro tra i 15 e i 29 anni svolge un lavoro durante il percorso di studi. L’Italia si colloca al 22º posto tra i paesi europei in questa classifica, evidenziando una percentuale di occupazione leggermente inferiore alla media continentale. Questi dati riflettono le dinamiche occupazionali dei giovani durante l’istruzione e le differenze tra i vari paesi europei.

Nel 2024, circa un quarto dei giovani tra i 15 e i 29 anni in Europa risulta occupato mentre frequenta un corso di studi. Il dato complessivo si attesta al 25,4%. Parallelamente, oltre il 70% dei ragazzi in questa fascia d’età rimane fuori dal mercato del lavoro, mentre una quota più ridotta – il 3,2% – è in cerca attiva di un’occupazione pur essendo iscritta a un percorso di istruzione formale. Alcuni contesti nazionali si distinguono per una maggiore integrazione tra lavoro e studio. Nei Paesi Bassi, la percentuale di studenti lavoratori arriva al 74,3%. Seguono Danimarca (56,4%) e Germania (45,8%).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

