Autonomia abitativa e sociale | inaugurata Casa Margherita a Castelfranco di Sotto

È stato inaugurato Casa Margherita a Castelfranco di Sotto, un appartamento dedicato a favorire l’autonomia abitativa, lavorativa e sociale di persone con disabilità. Promosso dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo progetto mira a offrire un supporto concreto e qualificato per l’inclusione e l’autonomia degli individui.

Viene inaugurato Casa Margherita, un appartamento dedicato a percorsi di autonomia abitativa, lavorativa e sociale per persone con disabilità, promosso dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa (SdS EVV) nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Un’altra casa nel progetto di autonomia abitativa per persone con disabilità \ VIDEO Casa Margherita per il "dopo di noi". Residenza per l’autonomia dei disabiliCasa Margherita, a Castelfranco, è una residenza dedicata al La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Verso Casa!: nuovi percorsi di autonomia abitativa per famiglie e donne in difficoltà a Lecco; Con l'inaugurazione di 4 appartamenti parte il progetto Verso casa!; Mugello, al via il bando InAut per promuovere l’autonomia delle persone con disabilità; Casa Margherita, autonomia abitativa e disabilità. Prende il via a Crotone l’Agenzia Sociale per la CasaL’amministrazione comunale dà avvio a un nuovo servizio nell’ambito delle politiche sociali: l’Agenzia Sociale per la Casa. Lo comunica l’assessore alle politiche sociali del Comune di Crotone, Fill ... cn24tv.it Cosenza, riaperti i termini di ammissione al progetto di inclusione abitativa e lavorativa per persone con disabilitàLa selezione dei beneficiari sarà effettuata da un’apposita equipe multi-professionale che valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’idoneità delle candidature e la priorità di accesso ... cosenzachannel.it L’amministrazione comunale attiva un servizio innovativo per supportare le famiglie in difficoltà, favorendo autonomia abitativa e inclusione sociale #Attualita facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.