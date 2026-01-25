Restyling del Centro Agroalimentare di Salerno Loffredo | Entro maggio o giugno lavori completati

Venerdì mattina, l’assessore Dario Loffredo ha effettuato un sopralluogo al Centro Agroalimentare di Salerno, confermando che i lavori di restyling sono in corso e rispettano il cronoprogramma. L’intervento, atteso per migliorare gli spazi e le strutture, dovrebbe essere completato entro maggio o giugno, garantendo un rinnovamento funzionale e adeguato alle esigenze del centro.

Sopralluogo, venerdì mattina, presso il Centro Agroalimentare di Salerno, da parte dell'assessore comunale al Commercio, Urbanistica e Lavori Pubblici, Dario Loffredo che ha osservato come il restyling proceda rispettando il cronoprogramma. “Un progetto di fondamentale importanza per lo sviluppo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Nuovo centro impiego. Sono iniziati i lavori. Pronto entro fine maggioSono iniziati i lavori per il nuovo Centro per l’impiego regionale, che sorgerà negli spazi della Galleria del Centro cittadino in piazza Gramsci. Leggi anche: Stazione di Salerno, completati i lavori del binario 8: le prime foto La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Restyling del Centro Agroalimentare di Salerno, Loffredo: Entro maggio o giugno lavori completati; Cattolica, restyling Viale Bovio. L’assessora Bartolucci: Manutenzioni costanti, soste segnalate e vicine al centro. Nuovo assetto per il Centro Agroalimentare: entra la Fondazione Fabbrica culturaLa Fondazione Fabbrica Cultura ha annunciato la sua partecipazione all’assetto societario del Centro Agroalimentare delle Marche S.p.A., segnando una ... picenonews24.it Restyling del centro: all’Aquila tornano i sanpietriniDue milioni per la ripavimentazione, con gli amati sanpietrini, che restituirà dignità a molti vicoli e strade del centro storico che, dopo essere stati attraversati dai lavori di rifacimento dei ... ilmessaggero.it Pomillo: «Un riconoscimento che ci proietta in una dimensione internazionale. Un restyling urbano che trasforma un piccolo centro dell’Arberia in modello di rigenerazione contemporanea, senza tradire la propria identità» - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.