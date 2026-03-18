Sharon Stone spiega perché ha adottato tre figli | una caratteristica genetica le ha causato 9 aborti spontanei

Sharon Stone ha rilasciato un'intervista a Paris Match in cui ha spiegato perché ha deciso di adottare tre figli, Roan, Laird e Quinn. L'attrice ha riferito che una caratteristica genetica ha causato nove aborti spontanei, impedendole di avere figli biologici. La sua scelta di adottare è stata quindi una decisione legata a questa difficoltà personale.

Sharon Stone ha parlato sul magazine francese Paris Match della ragione per cui non ha potuto avere figli biologici, fino alla scelta di adottare tre bambini, Roan, Laird e Quinn. L'attrice americana, 68 anni, ha dichiarato: "Il fattore Rh è una caratteristica genetica che hanno anche tutti i miei fratelli e le mie sorelle. Ho avuto nove aborti spontanei. E cinque di questi sono avvenuti al quinto mese e mezzo di gravidanza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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