Durante un incontro casuale in farmacia, un anziano uomo rivolse alla giovane attrice un commento controverso, affermando che una donna come lei avrebbe dovuto avere almeno tre fidanzati. Mentre il poliamore maschile viene spesso tollerato o addirittura elogiato, quello femminile continua a essere fonte di giudizi negativi e stigma sociale. La scena mette in luce come certi stereotipi influenzino ancora il modo di percepire le relazioni.

U n giorno Luciano De Crescenzo, ormai anziano, incontrò per caso in farmacia un’attrice molto giovane e molto bella. Non si presentò, non volle sapere il suo nome. Le disse soltanto: « Una donna come lei deve avere almeno tre fidanzati ». Brigitte Bardot aveva già messo in pratica quel consiglio molto tempo prima. Eppure il poliamore, tollerato quando non invidiato e ammirato tra gli uomini, è ancora oggetto di disapprovazione, critica, stigma sociale tra le donne. Micro-cheating, quei tradimenti “innocenti” che minano la stabilità di coppia X Insomma, a mezzo secolo dalla rivoluzione sessuale, siamo ancora allo stereotipo per cui se lui ha molte donne, è un figo, e se lei ha molti uomini, è una poco di buono. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Una donna come lei deve avere almeno tre fidanzati»: così disse a una giovane e bella attrice. Ma se il poliamore degli uomini è tollerato (se non ammirato), quello delle donne è ancora oggetto di stigma sociale

Articoli correlati

“Se ne va”. Uomini e Donne, addio definitivo a lei e al programma: “È andata a cercarlo ma…”La decisione del protagonista di lasciare Uomini e Donne ha acceso immediatamente il dibattito tra i fan del dating show di Canale 5.

Leggi anche: La nuova normativa europea punta a rendere trasparenti gli stipendi e ad accelerare la lotta alle differenze retributive tra uomini e donne. Per questo sarà possibile, se il divario c'è e non viene modificato, rivolgersi al giudice per avere quello che spetta

Una selezione di notizie su Una donna come lei deve avere almeno...

Discussioni sull' argomento Femminismo: libri classici e contemporanei da leggere – La guida; MEDITANDO IN METROPOLITANA SUL FUMETTO; Romana Petri: Racconto come l’invidia per il successo delle donne diventa violenza; Io, mia madre e le alleanze per il femminismo: come si fa l’intersezionalità.

Una donna ha chiesto alla compagnia assicurativa di liquidare la polizza vita del marito, deceduto secondo la sua ricostruzione in un incidente stradale nella regione indiana del Punjab a dicembre 2021. Allega certificati ospedalieri, un documento del diparti - facebook.com facebook

Longevità è donna: dopo la menopausa il problema non sono i chili ma il muscolo x.com