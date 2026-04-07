Centinaia di iraniani si sono radunati davanti a centrali elettriche e ponti nel paese, secondo immagini e video diffusi dai media di Stato. La protesta si è verificata in risposta a un ultimatum di Trump, e le scene mostrano la presenza di cittadini che manifestano in diverse località. La mobilitazione coinvolge molte persone, con le forze di sicurezza presenti in alcune aree.

Immagini e video provenienti dai media di Stato iraniani mostrano centinaia di cittadini in protesta davanti a centrali elettriche e ponti all’interno del Paese. In un video diffuso dall’agenzia di stampa Fars, si vedono civili sventolare una grande bandiera iraniana sul Pol Sefid, ponte ad Ahwaz, nel sud-ovest dell’Iran. Un’altra immagine mostra diversi cittadini in piedi, all’esterno della centrale elettrica Shahid Rajaee, vicino a Teheran. In un terzo scatto una fila di persone è riunita nei pressi della centrale di Tabriz, nella zona nord del Paese. Le manifestazioni si svolgono dopo che Alireza Rahimi, funzionario iraniano, ha invitato i giovani a formare “ catene umane ” intorno alle infrastrutture che potrebbero essere prese di mira dai prossimi attacchi americani e israeliani, come minacciato dal presidente Usa Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Centinaia di iraniani radunati davanti alle centrali elettriche contro l’ultimatum di Trump

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