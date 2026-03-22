Il presidente degli Stati Uniti ha emesso un ultimatum all’Iran, chiedendo di riaprire lo Stretto di Hormuz entro 48 ore. In caso contrario, ha dichiarato che gli Stati Uniti colpiranno le centrali elettriche iraniane. Questa presa di posizione arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli o spiegazioni ufficiali.

Il presidente Donald Trump ha dato all’Iran un ultimatum di 48 ore per riaprire lo Stretto di Hormuz, dopodiché, a suo dire, gli Stati Uniti “distruggeranno” le centrali elettriche iraniane. In tempo di pace, circa il 20% delle spedizioni mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto (GNL) transita attraverso lo stretto, rendendolo fondamentale per l’approvvigionamento energetico globale. Trump ha pubblicato un messaggio sulla sua piattaforma Truth Social alle 23:44 GMT del 21 marzo, il che significa che l’Iran ha tempo fino alle 23:44 GMT del 23 marzo (le 03:14 a Teheran del 24 marzo) per soddisfare la richiesta del presidente statunitense. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ultimatum di Trump all’Iran: “Aprite Hormuz in 48 ore o colpiremo centrali elettriche”

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