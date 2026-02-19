SuperEnalotto centrato il 5 da oltre 179mila euro nell’estrazione di giovedì 19 febbraio | il vincitore in Abruzzo

Un giocatore in Abruzzo ha vinto più di 179mila euro grazie a un 5 centrato nel SuperEnalotto di giovedì 19 febbraio. La schedina, realizzata con il metodo Quick Pick Multistella, ha regalato al fortunato vincitore questa somma record. La combinazione vincente è stata estratta questa mattina, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di lotterie. La fortuna ha bussato a una persona che aveva deciso di affidarsi al caso, senza scegliere numeri specifici. La vincita sarà incassata entro pochi giorni.

Centrato il 5 nell'estrazione del Superenalotto di oggi, giovedì 19 febbraio. Un fortunato giocatore si porta a casa oltre 179mila euro dopo aver giocato la schedina tramite il metodo Quick Pick Multistella. Milano, 19 febbraio 2026 – La lotteria SuperEnalotto ha attirato l'attenzione di molti oggi a causa di un jackpot che ha raggiunto i 122 milioni e 800 mila euro.