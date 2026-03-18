Celle di San Vito resta senza medico ci sentiamo presi in giro dall’ASL Foggia

A Celle di San Vito, il reparto di medicina generale è senza medico e i cittadini denunciano di essere stati lasciati senza risposte dall’ASL Foggia. La richiesta di chiarimenti e interventi è stata presentata più volte senza esito, lasciando la comunità senza assistenza medica. La situazione ha generato disappunto tra gli abitanti, che si trovano ora a dover affrontare le conseguenze di questa carenza.

CELLE DI SAN VITO (Fg) – Attraverso una nota stampa, l’Asl Foggia ha risposto confermando che a Celle San Vito, da cinque mesi, manca un medico che garantisca l’assistenza sanitaria di base qui, in loco, in modo da non costringere i cellesi a dover raggiungere Castelluccio Valmaggiore. L’Asl Foggia afferma, testualmente, che “i cittadini di Celle di San Vito possono rivolgersi per le prestazioni necessarie” ai comuni dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) in cui “sono attivi ambulatori medici”, vale a dire “Castelluccio Valmaggiore, Troia, Faeto, Orsara di Puglia, Bovino, Castelluccio dei Sauri e Deliceto”. A Celle di San Vito no. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Celle di San Vito resta senza medico, ci sentiamo presi in giro dall’ASL Foggia” Articoli correlati Celle di San Vito senza medico di base, la sindaca: “Asl Foggia calpesta il diritto alla salute”Regione Puglia con una missiva aveva intimato all’Asl di garantire l’assistenza sanitaria di base entro il 9 gennaio. Celle di San Vito, il Comune meno popoloso della Puglia “senza medico di base”: la rabbia della sindaca Nei confronti dell'Asl FoggiaDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Celle di San Vito: “Per i cittadini di Celle di San Vito non c’è assistenza sanitaria. Una selezione di notizie su Celle di San Vito resta senza medico ci... Temi più discussi: Celle di San Vito, il piu' piccolo comune della Puglia senza medico di base; Celle di San Vito senza medico di base, la sindaca: Asl Foggia calpesta il diritto alla salute - FoggiaToday; Celle di San Vito, il piu' piccolo comune della Puglia senza medico di base; Celle San Vito, il paese di 144 abitanti dove manca tutto. Ci hanno tolto anche il medico. Per fare la spesa usiamo il gruppo WhatsApp, ma se tira vento non funziona. Celle di San Vito senza medico di base, la sindaca: Asl Foggia calpesta il diritto alla saluteCelle di San Vito senza medico di base, la sindaca: Asl Foggia calpesta il diritto alla salute Regione Puglia con una missiva aveva intimato all’Asl di garantire l’assistenza sanitaria di base entro ... statoquotidiano.it Da ottobre a Celle di San Vito non c'è un medico di baseIl diritto alla salute - denuncia la sindaca Palma Maria Giannini - è completamente calpestato dalla totale indifferenza dell'Asl foggiana ... rainews.it LA PICCOLA CELLE DI SAN VITO SENZA MEDICI, ASL Foggia attiva la rete territoriale per garantire l’assistenza - facebook.com facebook Celle San Vito, il paese di 144 abitanti dove manca tutto. «Ci hanno tolto anche il medico. Per fare la spesa usiamo il gruppo WhatsApp, ma se tira vento non funziona» x.com