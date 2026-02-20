L’attacco di Macron | Meloni non commenti gli affari francesi

Emmanuel Macron ha invitato Giorgia Meloni a non intervenire sugli affari francesi, scatenando un nuovo confronto tra Parigi e Roma. La richiesta arriva dopo che la premier ha espresso solidarietà per Quentin Deranque, ucciso a Lione durante un’aggressione da gruppi dell’estremismo di sinistra. Macron ha accusato Meloni di entrare in questioni che non la riguardano, sottolineando che le dichiarazioni italiane rischiano di complicare le relazioni tra i due paesi. La tensione tra i governi europei si fa più evidente in questa fase.

È di nuovo scontro fra Parigi e Roma. E questa volta è di Emmanuel Macron l’affondo su Giorgia Meloni, una richiesta a non "commentare" gli affari francesi, dopo il post con cui la premier ha espresso il suo cordoglio per l’uccisione a Lione di Quentin Deranque, "un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che attraversa diverse nazioni, è una ferita per l’intera Europa". Le parole del presidente della Francia vengono subito accolte da Palazzo Chigi "con stupore". Poi Meloni interviene direttamente, con parole altrettanto dure: "Vedo un clima che non mi piace, in Italia, in Francia, negli Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

