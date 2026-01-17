Sopralluogo al complesso dell' Annunziata per le aule del Conservatorio

Si è svolto stamattina (17 gennaio) un sopralluogo nel complesso dell'Annunziata a cui hanno preso parte il sindaco Adolfo Villani e il maestro Gaetano Panariello, direttore del Conservatorio di San Pietro a Majella, accompagnato dai professori Aldo Ferrantini e Antonio Colonna. La visita è stata finalizzata all'individuazione delle aule che ospiteranno i primi corsi musicali a Capua: a partire dal 3 febbraio prenderanno infatti avvio le lezioni di flauto, violino e teoria e solfeggio. Un passo concreto e significativo da parte dell'amministrazione comunale verso l'obiettivo più ampio: la realizzazione di una sede distaccata del Conservatorio nella casa che fu del grande compositore capuano Giuseppe Martucci, illustre figura della storia musicale italiana.

